Причиной отравления более сорока детей в Ваде называют выброс газа на распределительной станции «Газпромтрансгаз» не согласен с такой оценкой.

Оперативный штаб, сформированный для ликвидации последствий массового отравления школьников газом, происшедшего утром 25 ноября в Вадской средней школе, считает главной причиной выброс газа на распределительной станции при проведении плановых работ.

Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Чиновник, выезжавший на место чрезвычайного происшествия в Вад вместе с министром энергетики и ЖКХ Андреем Чертковым и министр здравоохранения Александром Смирновым, рассказал, что выброс одоранта произошел в связи с проведением регламентных работ. Движение ветра было таким, что облако прошло через частный сектор и дошло до школы. В связи с тем, что было тепло, в школе были открыты форточки, и поэтому газ зашел в помещение, дети в течение часа надышались и появились легкие признаки отправления, такие как тошнота и головная боль. По словам Дмитрия Краснова, директор школы грамотно приняла решение, оповестила всех, поэтому службы быстрого реагирования сработали, детей быстро доставили в больницу, где в течение полутора часов их обследовали, и все дети были отправлены по домам.

Дмитрий Краснов также сообщил, что на сегодняшний день в качестве главной причины устанавливается утечка одоранта на техническом объекте. По его словам, на распределительной станции Арзамасского линейного управления Магистральных газопроводов при проведении плановых работ произошел выброс газа с повышенным содержание одоранта в атмосферу.

Замгубернатора также сказал, что в Ваде работает следственная группа СУСК по Нижегородской области, прокуратура, группа МЧС.

Напомним, что утром 25 ноября в Ваде отравились газом 43 ребенка и 1 взрослый, находившиеся в здании школы. Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, находящийся на месте, назвал причиной ЧП нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, находящегося в ведении ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород».

В «Газпромтрансгазе» сообщили, что считают информацию недостоверной. Сотрудники компании не зафиксировали запаха одоранта в воздухе. Там добавили, что на момент появления информации об отравлении детей на газораспределительной станции не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали никаких нарушений.