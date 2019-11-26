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26 ноября, вторник
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26 ноября, вторник
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Новости
12:21
Кремль отрицает вызов глав спортивных федераций после рекомендации WADA
13:39
Путин сообщил о недавней встрече с акционерами «Яндекса»
10:51
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
13:49
За последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения
14:40
Путин не поддержал идею начислять волонтерам дополнительные баллы при поступлении в вуз
14:19
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
14:14
МИД России подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе
13:49
Facebook будет платить пользователям за участие в опросах
13:30
В Польше бывшие руководители EuRoPol GAZ задержаны за невыгодные контракты с Россией
13:12
Тринадцать французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали
13:00
РУСАДА не видит правовых оснований для оспаривания решения WADA о санкциях
12:50
Глава МИД Германии поспорил с Макроном о состоянии НАТО
12:48
Трасса Москва—Санкт-Петербург полностью заработает 27 ноября
12:27
Прокуратура Дагестана выявила хищения в двух энергокомпаниях
12:10
Обязательную маркировку планируют распространить на бездомных животных
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Самые популярные водительские категории в России
26.11.2019
Категория
Выданные удостоверения (2018 год), тыс.
Выданные удостоверения (2017 год), тыс.
B(легковые автомобили)
1081
1074
С(грузовики)
117,3
106,7
А(мотоциклы)
52,5
49,1
D(автобусы)
44,9
37,9
СЕ(грузовики с прицепом)
41,3
35,7
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