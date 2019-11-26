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Самые популярные водительские категории в России

Категория Выданные удостоверения (2018 год), тыс. Выданные удостоверения (2017 год), тыс.
B(легковые автомобили) 1081 1074
С(грузовики) 117,3 106,7
А(мотоциклы) 52,5 49,1
D(автобусы) 44,9 37,9
СЕ(грузовики с прицепом) 41,3 35,7
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