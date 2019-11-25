S7 откроет рейсы из Липецка в Петербург

Авиакомпания S7 со 2 января 2020 года планирует будет выполнять рейсы из Липецка в Санкт-Петербург, сообщает обладминистрация. Полеты будут осуществляться на самолете Embraer-170 (78 мест в одного экономкласса).

Самолет будет вылетать из Липецка в 09.35 и прибывать в Санкт-Петербург в 11.30 по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обратный рейс из северной столицы — в 07.05 с прилетом в 08.55.

Сейчас, по данным аэропорта, S7 летает из Липецка в Москву, «Руслайн» — в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Сергей Калашников