26 ноября, вторник
Войти в профиль
Иркутск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Дают воде угля

«МВМ» пытается вернуть лицензию на добычу терсинской минеральной воды

Коммерсантъ (Иркутск) от

Арбитражный суд Кузбасса на этой неделе рассмотрит иск компании «МВМ», разрабатывавшей Терсинское месторождение минеральной воды, к Сибнедрам. Компания оспаривает досрочный отзыв у нее лицензии на добычу. Ранее суд констатировал, что Терсинское месторождение не обладает статусом лечебной местности, и разрешил Сибнедрам не утверждать технологическую схему добычи воды. «МВМ» опасается, что качество минеральной воды снизится с учетом того, что на соседнем участке добывают уголь. Поскольку действие лицензии прекращено, разработка месторождения может стать предметом торгов, отмечают юристы.


Компания «МВМ», разрабатывающая Терсинское месторождение, не смогла оспорить отказ Сибнедр в согласовании технологической схемы разработки минеральных вод. Из-за этого, а также из-за неутвержденного проекта округа горно-санитарной охраны месторождения компания летом досрочно лишилась лицензии на добычу воды, выданной «МВМ» в 2014 году со сроком действия до 2038 года.

Балансовые запасы Терсинского месторождения позволяют добывать в сутки 90 куб. м минеральной воды в течение 10 лет. Такой объем компания «МВМ» до отзыва лицензии добывала ежемесячно. Сейчас добыча воды на месторождении остановлена.

Между тем, как указано в материалах суда, «МВМ» за последнее время трижды пыталась согласовать с Кузбасснедрами (входят в Роснедра) технологическую схему, но безуспешно. Агентство по недропользованию раз за разом отказывало «МВМ», ссылаясь на непроработанные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами, отсутствие согласованного проекта горно-санитарного округа. Попытки компании оспорить отказ контролирующих органов в согласовании проектной документации успехом также не увенчались.

Третьим лицом в деле выступает угольная компания «Новомакт» (входит в УК «Сибирская»), владеющая лицензиями на добычу каменного угля на Макарьевском месторождении на смежном с Терсинкой земельном участке. Суд пришел к выводу, что ООО «МВМ» составило технологическую схему с учетом проекта округа горно-санитарной охраны для курорта федерального значения. «Курорт федерального значения „Терсинка“ не существует, а территория месторождения не утверждалась правительством РФ лечебной местностью»,— резюмировал суд.

«Мы будем обращаться в кассацию. Пойдем до конца, хотя у меня уже просто опускаются руки. Считаем, что отказ в согласовании техсхемы необоснован»,— сказал „Ъ“ директор «МВМ» Виктор Иванов.

Он отметил, что еще в 1971 году Терсинское месторождение постановлением правительства РСФСР было отнесено к курортам республиканского значения. Это действующий документ, отметил Виктор Иванов. По его словам, минеральная вода относится к лечебным ресурсам и должна охраняться государством посредством установления границ округов горно-санитарной охраны.

«Местные власти должны установить эти границы. Мы проект сделали, но не для курорта, а для Терсинского месторождения минвод. Он получил положительное заключение Роспортебнадзора и Ростехнадзора в Кузбассе, согласован в Росприроднадзоре РФ»,— сказал господин Иванов.

Представитель «Новомакт» в суде Сергей Учитель отметил, что угольная компания приобрела два участка на Макарьевском месторождении еще в 2016 году, заплатив за них более 1 млрд руб. «После приобретения этих лицензий компания „МВМ“ своими незаконными действиями пыталась установить округ горно-санитарной охраны как для курорта, который никогда не существовал. Эти границы округа полностью накрывали бы месторождения, которые планировались к разработке у „Новомакт“. Если бы они были утверждены, то угольная компания не могла бы на законных основаниях вести свою деятельность»,— сказал „Ъ“ Сергей Учитель.

Виктор Иванов отметил, что границы округов горно-санитарной охраны гораздо больше, чем зоны охраны для источников питьевого водоснабжения: «Добыча угля на участках компании „Новомакт“ может оказать влияние на качество лечебного источника: изменение состава, загрязнение или изменение объема воды. Может быть уничтожен уникальный источник минеральной воды, и всем начхать».

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов считает, что «МВМ» для защиты своих интересов необходимо либо продолжать попытки согласования схемы с учетом замечаний Сибнедр, либо продолжать оспаривать решение в судах вышестоящих инстанций вплоть до коллегии Верховного суда. «Оспаривание решений Роснедр и региональных управлений не является чем-то исключительным, хотя и нужно отметить, что случай выглядит уникальным с учетом специфики добываемых ресурсов: как правило, предметом спора являются проблемы с лицензированием добычи полезных ископаемых»,— говорит господин Пахомов. С учетом того, что действие лицензии прекращено, разработка месторождения может снова стать предметом торгов и до завершения спора, говорит эксперт.

В среду, 27 ноября, арбитражный суд Кемеровской области рассмотрит иск ООО «МВМ» о признании незаконным решения Сибнедр о досрочном отзыве лицензии на добычу минеральной воды.

Оксана Павлова


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1
Профиль пользователя