Дают воде угля

Арбитражный суд Кузбасса на этой неделе рассмотрит иск компании «МВМ», разрабатывавшей Терсинское месторождение минеральной воды, к Сибнедрам. Компания оспаривает досрочный отзыв у нее лицензии на добычу. Ранее суд констатировал, что Терсинское месторождение не обладает статусом лечебной местности, и разрешил Сибнедрам не утверждать технологическую схему добычи воды. «МВМ» опасается, что качество минеральной воды снизится с учетом того, что на соседнем участке добывают уголь. Поскольку действие лицензии прекращено, разработка месторождения может стать предметом торгов, отмечают юристы.

Компания «МВМ», разрабатывающая Терсинское месторождение, не смогла оспорить отказ Сибнедр в согласовании технологической схемы разработки минеральных вод. Из-за этого, а также из-за неутвержденного проекта округа горно-санитарной охраны месторождения компания летом досрочно лишилась лицензии на добычу воды, выданной «МВМ» в 2014 году со сроком действия до 2038 года.

Балансовые запасы Терсинского месторождения позволяют добывать в сутки 90 куб. м минеральной воды в течение 10 лет. Такой объем компания «МВМ» до отзыва лицензии добывала ежемесячно. Сейчас добыча воды на месторождении остановлена.

Между тем, как указано в материалах суда, «МВМ» за последнее время трижды пыталась согласовать с Кузбасснедрами (входят в Роснедра) технологическую схему, но безуспешно. Агентство по недропользованию раз за разом отказывало «МВМ», ссылаясь на непроработанные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами, отсутствие согласованного проекта горно-санитарного округа. Попытки компании оспорить отказ контролирующих органов в согласовании проектной документации успехом также не увенчались.

Третьим лицом в деле выступает угольная компания «Новомакт» (входит в УК «Сибирская»), владеющая лицензиями на добычу каменного угля на Макарьевском месторождении на смежном с Терсинкой земельном участке. Суд пришел к выводу, что ООО «МВМ» составило технологическую схему с учетом проекта округа горно-санитарной охраны для курорта федерального значения. «Курорт федерального значения „Терсинка“ не существует, а территория месторождения не утверждалась правительством РФ лечебной местностью»,— резюмировал суд.

«Мы будем обращаться в кассацию. Пойдем до конца, хотя у меня уже просто опускаются руки. Считаем, что отказ в согласовании техсхемы необоснован»,— сказал „Ъ“ директор «МВМ» Виктор Иванов.

Он отметил, что еще в 1971 году Терсинское месторождение постановлением правительства РСФСР было отнесено к курортам республиканского значения. Это действующий документ, отметил Виктор Иванов. По его словам, минеральная вода относится к лечебным ресурсам и должна охраняться государством посредством установления границ округов горно-санитарной охраны.

«Местные власти должны установить эти границы. Мы проект сделали, но не для курорта, а для Терсинского месторождения минвод. Он получил положительное заключение Роспортебнадзора и Ростехнадзора в Кузбассе, согласован в Росприроднадзоре РФ»,— сказал господин Иванов.

Представитель «Новомакт» в суде Сергей Учитель отметил, что угольная компания приобрела два участка на Макарьевском месторождении еще в 2016 году, заплатив за них более 1 млрд руб. «После приобретения этих лицензий компания „МВМ“ своими незаконными действиями пыталась установить округ горно-санитарной охраны как для курорта, который никогда не существовал. Эти границы округа полностью накрывали бы месторождения, которые планировались к разработке у „Новомакт“. Если бы они были утверждены, то угольная компания не могла бы на законных основаниях вести свою деятельность»,— сказал „Ъ“ Сергей Учитель.

Виктор Иванов отметил, что границы округов горно-санитарной охраны гораздо больше, чем зоны охраны для источников питьевого водоснабжения: «Добыча угля на участках компании „Новомакт“ может оказать влияние на качество лечебного источника: изменение состава, загрязнение или изменение объема воды. Может быть уничтожен уникальный источник минеральной воды, и всем начхать».

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов считает, что «МВМ» для защиты своих интересов необходимо либо продолжать попытки согласования схемы с учетом замечаний Сибнедр, либо продолжать оспаривать решение в судах вышестоящих инстанций вплоть до коллегии Верховного суда. «Оспаривание решений Роснедр и региональных управлений не является чем-то исключительным, хотя и нужно отметить, что случай выглядит уникальным с учетом специфики добываемых ресурсов: как правило, предметом спора являются проблемы с лицензированием добычи полезных ископаемых»,— говорит господин Пахомов. С учетом того, что действие лицензии прекращено, разработка месторождения может снова стать предметом торгов и до завершения спора, говорит эксперт.

В среду, 27 ноября, арбитражный суд Кемеровской области рассмотрит иск ООО «МВМ» о признании незаконным решения Сибнедр о досрочном отзыве лицензии на добычу минеральной воды.

Оксана Павлова