26 ноября, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

16-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

от
  • Гособвинение завершило представление доказательств вины по делу, но сохранило право их дополнить. Таким образом, за 16 фактических заседаний прокуратура изучила 269 томов уголовного дела (еще три тома — обвинительное заключение), допросила 16 свидетелей (бухгалтеров, обнальщиков, сотрудников Минкульта, некоторых работников «Платформы»). Сегодня прокуратура представила суду сведения из компьютера Ларисы Войкиной, которые удалось частично восстановить после их удаления — это так называемая черная бухгалтерия: табличка в Excel, которую вела Войкина, учитывая расходы по наличным деньгам.
  • На процессе выступила потерпевшая сторона — Министерство культуры. Ведомство в суде представляла юрист Людмила Смирнова. От лица министерства Смирнова подтвердила заявленный гражданский иск к подсудимым на 133 млн руб. При этом отметила, что данная сумма ущерба была определена только на стадии расследования по делу, до этого у министерства никаких вопросов к проведению «Платформы» и к «Седьмой студии» не было. Адвокат Дмитрий Харитонов спросил у Смирновой, что должно было сделать министерство, если бы обнаружило нецелевое расходование средств «Седьмой студией». Он ответила, что ведомство должно было бы разорвать соглашения и потребовать от исполнителя возместить выделенные средства. Про обращение в правоохранительные органы она ничего не сказала.
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя