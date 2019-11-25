16-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Гособвинение завершило представление доказательств вины по делу, но сохранило право их дополнить. Таким образом, за 16 фактических заседаний прокуратура изучила 269 томов уголовного дела (еще три тома — обвинительное заключение), допросила 16 свидетелей (бухгалтеров, обнальщиков, сотрудников Минкульта, некоторых работников «Платформы»). Сегодня прокуратура представила суду сведения из компьютера Ларисы Войкиной, которые удалось частично восстановить после их удаления — это так называемая черная бухгалтерия: табличка в Excel, которую вела Войкина, учитывая расходы по наличным деньгам.
На процессе выступила потерпевшая сторона — Министерство культуры. Ведомство в суде представляла юрист Людмила Смирнова. От лица министерства Смирнова подтвердила заявленный гражданский иск к подсудимым на 133 млн руб. При этом отметила, что данная сумма ущерба была определена только на стадии расследования по делу, до этого у министерства никаких вопросов к проведению «Платформы» и к «Седьмой студии» не было. Адвокат Дмитрий Харитонов спросил у Смирновой, что должно было сделать министерство, если бы обнаружило нецелевое расходование средств «Седьмой студией». Он ответила, что ведомство должно было бы разорвать соглашения и потребовать от исполнителя возместить выделенные средства. Про обращение в правоохранительные органы она ничего не сказала.