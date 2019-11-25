Крайинвестбанк завершит процедуру присоединения к РНКБ до 1 января 2020 года

С 1 января кубанский Крайинвестбанк завершит процедуру присоединения к Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ). Об этом в социальных сетях сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам встречи с руководством банков. По его словам, клиентами Крайинвеста остаются около 430 тыс. физических и юридических лиц. Процедура объединения банков должна пройти для них безболезненно.

«Неважно, как будет называться банк, главное сохранить полную линейку банковских продуктов и выгодных предложений для пользователей», - пишет господин Кондратьев. По его словам, особое внимание стоит уделить финансированию малого и среднего бизнеса, а также фермеров. Так, с января банк будет предоставлять сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты под 5% годовых. «Подобные программы будут и для МСП», – подчеркнул губернатор.

Как ранее писал “Ъ”, с 1 января 2020 года 55 отделений Крайинвестбанка перейдет под начало РНКБ. В течение года они будут перебрендированы. Большинство отделений находятся в Краснодаре. РНКБ получил статус санатора Крайинвестбанка в конце декабря 2015 года. Всего на санацию было выделено 30 млрд руб.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100% государственным участием. Он пришел в Крым в 2014 году, когда был выкуплен у Банка Москвы компаниями, близкими к крымскому правительству. В начале 2016 года РНКБ перешел в стопроцентную собственность Росимущества. По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам первого квартала 2019 года РНКБ занимал 41-е место по активам и 20-е место по капиталу среди российских банков. На данный момент у банка около 180 отделений.

Крайинвестбанк — один из крупнейших банков ЮФО. Был создан в 2001 году администрацией Краснодарского края. В декабре 2015 года после внеплановой проверки ЦБ было принято решение о его санации. Банк является универсальным, предоставляя широкий комплекс финансовых услуг населению и бизнесу на территории Краснодарского края, республики Крым и Севастополя. Насчитывает около 60 офисов.

Василий Хитрых