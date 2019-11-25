На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подешевел бензин

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за минувшую неделю снизилась на 7-9%. В частности, АИ-92 по итогам торгов в понедельник, 25 ноября, стоит 41 тыс. рублей за одну тонну, что на 7% меньше, чем неделю назад. В свою очередь, АИ-95 подешевел на 9,4% — до 41,8 тыс. руб. за тонну, сообщается на сайте СПбМТСБ.

При этом розничных цен понижение стоимости автомобильного топлива не коснулось — на АЗС в Петербурге бензин стоит столько же, сколько неделю назад.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в последний раз резкий рост цен на бензин на СПбМТСБ был зафиксирован в середине мая этого года.