Бывшему мэру Иваново отказали в УДО

Ивановский районный суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего мэра Иваново Вячеслава Сверчкова, осужденного в 2017 году за получение взятки в особо крупном размере. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Господин Сверчков, как установил ранее Ленинский районный суд Иваново, получил от предпринимателя взятку в размере не менее 12,76 млн руб. «за оказание содействия в решении вопроса о предоставлении бизнесмену в аренду участков для оборудования "умных" остановок общественного транспорта». В результате по указаниям чиновника взяткодателю были выделены в аренду 37 земельных участков под строительство остановочных павильонов. Затем мэр Иваново обязался за взятку добиться разрешения торговли на этих остановках.

В мае 2017 года суд приговорил Вячеслава Сверчкова к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 25,52 млн руб. Он отбывает наказание в Кохомской исправительной колонии. Господин Сверчков работал мэром Иваново с 2010 по 2015 год.

Александр Тихонов, Ярославль