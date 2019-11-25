Центр оказания услуг для бизнеса открыли в Московском районе Петербурга

В Московском районе Петербурга открылся Центр оказания услуг для бизнеса. Новое специализированное подразделение МФЦ расположилось в офисе банка «Санкт-Петербург» по адресу: Варшавская улица, 63, корп. 1. Здесь предприниматели могут оформить 80 государственных услуг, сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным городского правительства, сегодня в Петербурге работает 57 МФЦ для физических лиц и восемь центров оказания услуг для бизнеса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первые в городе «гибридные» многофункциональные центры для бизнеса открылись в конце сентября прошлого года в Кировском, Василеостровском, Адмиралтейском и Невском районах Петербурга.