На Ставрополье заключенного подозревают в даче 550 тыс. рублей взятки сотруднику колонии

В отношение заключенного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ставропольскому краю за совершение тяжкого преступления, завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу (3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2019 года подозреваемый обратился к сотруднику колонии и попросил организовать доставку мобильных телефонов на режимную территорию. За эту услугу он передал мужчине более 550 тыс. руб.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Дарья Голякова