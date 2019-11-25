В суде по делу Веры Рабинович выступил ее начальник

В понедельник на заседании по делу экс-полицейской Веры Рабинович в Октябрьском районном суде Самары дал показания заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – руководитель главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов.

По словам правоохранителя, ранее на совещаниях в региональном главке он говорил о том, что дело о мошенничестве в отношении Зелимхана Темирханова возбуждаться не должно. Это было связано с тем, что расследовавшие дело правоохранители не нашли состава преступления в случившемся. На этих заседаниях, по словам Алексея Зеленова, присутствовала и Вера Рабинович, которая слышала его решение.

На этом же заседании выступила экс-сотрудница полиции, которая занималась расследованием дела, связанного с Зелимханом Темирхановым, и подтвердила отсутствие состава преступления в указанном деле. По словам женщины, она говорила об этом Вере Рабинович, которая, как говорит свидетель, настаивала на продолжении расследования.

Впоследствии уголовное производство по делу Зелимхана Темирханова было прекращено, а затем вновь возобновлено. Кто именно принял соответствующее решение, свидетель сказать затруднилась, ведь она на тот момент ушла в отпуск, а потом на пенсию.

Вере Рабинович инкриминируется получение от Зелимхана Темирханова взятки в размере 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве. Экс-полицейская частично признает вину и утверждает, что совершила мошенничество, потому что полученными деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению.

Георгий Портнов