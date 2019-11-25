В Челябинской области назначили замминистра социальных отношений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Татьяны Зисман заместителем министра социальных отношений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Татьяна Зисман ранее работала начальником контрольно-ревизионного управления регионального минздрава. До этого занимала должность в отделе планирования минсоца Челябинской области.

Кадровые перестановки в социальном блоке правительства Челябинской области инициировала первый заместитель Челябинской области Ирина Гехт. Глава регионального министерства социальных отношений Татьяна Никитина была уволена в сентябре, сразу после инаугурации губернатора Алексея Текслера. К ведомству были вопросы после того, как вскрылся факт сексуального насилия над несовершеннолетними в Лазурненском интернате. Главой министерства социальных отношений назначена бывшая уполномоченная по правам человека Ирина Буторина.