В конце ноября в Татарстане потеплеет до 0 градусов

В Татарстане синоптики предупредили о приближающемся потеплении. В частности, 29-30 ноября в республике температура воздуха повысится до 0° и слабоположительных значений, говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом 26-27 ноября, по прогнозам синоптиков, в Татарстане сохранится морозная погода без осадков. Ночью похолодает до -7..-13°, при прояснениях до -17°, днем потеплеет до -3..-8°. 28 ноября в Татарстане начнется постепенное потепление. В этот день ночью осадков не ожидается, а в течение дня возможен небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут -5..-10°, а днем они поднимутся до -1..-6°.

"Ъ-Казань"