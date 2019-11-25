Стресс от необходимости совершать покупки испытывают 78% нижегородцев

В среднем 80% жителей России испытывают стресс от необходимости выбирать товар или услугу, подсчитали специалисты ResearchMe по заказу компании STADA. В Нижнем Новгороде стрессу подвержены 78% жителей.

Каждый второй нижегородец испытывает трудности при выборе товара из-за отсутствия информации о нем и недостатка знаний. Каждый третий житель города нервничает из-за высокой стоимости товара или услуги. Сложнее всего жителям города дается выбор бытовой техники и электроники (63%), одежды и аксессуаров (34%) и медикаментов (45%).

Заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков считает, что сложности при выборе лекарственных препаратов связаны с низкой фармацевтической грамотностью населения. «При этом половина россиян согласно глобальному исследованию STADA Health Report используют интернет для самостоятельного заказа лекарств, поскольку уверены в том, что точно знают, какое лекарство им нужно»,– сообщил господин Глушков. Он добавил, что подбор лекарства должен осуществлять специалист, который ставит диагноз и назначает лечение.

Анастасия Еремина