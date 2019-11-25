За выходные в Ростовской области произошло 146 пожаров

На территории Ростовской области 23 и 24 произошло 146 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Гибели людей не зарегистрировано, травмирован 1 человек. Пожарным удалось спасти от огня 21 человека.

«Наибольшее количество пожаров,а именно 105 случаев произошли на открытых территориях из них: 77 случаев горения мусора и 28 загораний сухой растительности»,— говорится в сообщении.

Больше всего возгораний сухой растительности зафиксировано в Родионо-Несветайском и Аксайском районе региона. Самые крупные ландшафтные пожары произошли 23 ноября на территории Неклиновского района, на площади 600 кв.м., а также в Азовском районе, на площади 4 тыс. кв.м. В обоих случаях причиной пожара стал поджог. В отношении виновников возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Дарья Голякова