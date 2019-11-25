«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда инвесторы могут вложить миллион и более рублей? Какие привлекательные варианты существуют на мировом рынке? И какие есть риски? На эти вопросы отвечает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: ФРС США покупает самый качественный актив на мировом рынке за последнее лето — это краткосрочные казначейские облигации. Многие финансисты и инвесторы оценивают билли как доллары с купоном, то есть если обычный доллар лежит у вас дома или на счете, он не приносит вам доходности. В отличие от номинального доллара казначейский билль приносит доходность — от 1,5% по самым коротким облигациям. Поскольку ФРС скупает этот качественный актив, постепенно на рынке возникает проблема его недостачи.

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