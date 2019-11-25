Власти Удмуртии предложили включить 62 дороги республики в программу развития сел

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил включить 62 дороги региона в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2022 годы. Данные участки ведут к субъектам с населением свыше 20 тыс. человек и два раза в год становятся непроезжими. С обозначенной инициативой господин Бречалов выступил на заседании Совета Федераций во время «Часа субъекта», сообщает ТАСС.

«В 2017 году мы признались людям, что в Удмуртии 62 участка непроезжих дорог в октябре и в апреле, во время распутицы. Они ведут к населенным пунктам, где проживают более 20 тыс. людей, и пообещали в 2020 году эту проблему навсегда решить. Я прошу вас, коллеги, Валентина Ивановна (Матвиенко,— “Ъ”), и вас лично поддержать наши заявку, нашу программу в программе "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2022 годы»,— заявил глава Удмуртии.