В 2019 году Татарстан привлек 82,5 млрд рублей из федерального бюджета

Сумма средств, привлеченных из федерального бюджета в экономику Татарстана, в 2019 году составила 82,5 млрд руб. Из общей суммы в республику поступило 66,2 млрд рублей или 80,2% от утвержденного республике лимита, что на 4,2 млрд рублей больше прошлогодних данных, сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Татарстану из федерального бюджета выделили 1,6 млрд руб. По данному показателю республика стала лидером в России. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» из федерального бюджета было выделено 1,1 млрд руб.

Кроме того, Татарстан на 1,8 млрд руб. увеличил финансирование по направлению жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды. Это дало возможность начать реконструкцию очистных сооружений в некоторых муниципальных районов республики. Также за счет средств по нацпроектам «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография» в 2019 году в Татарстане открыли две общеобразовательные школы на 2,7 тыс. мест и построили 30 детсадов, еще три школы планируют открыть в 2020 году.

"Ъ-Казань"