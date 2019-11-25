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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Дорожная карта для важнейшего из искусств

В Нижнем Новгороде обсуждают развитие местного кинематографа.

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Стадион Нижний Новгород в эти дни принимает членов стратегической сессия по развитию кино. Эксперты вместе с участниками разрабатывают дорожную карту развития регионального кино. В числе приглашенных экспертов – исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный продюсер Art Pictures Vision Cергей Маевский, продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, генеральный продюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский, документалист и сценарист Евгений Григорьев, член правления Гильдии неигрового кино Владимир Бажин.

Подробнее о проходящей сессии ЪФМ НН рассказал киноэксперт Олег Иванов.

Киноэксперт поделился и своим мнение о том, что сейчас из себя представляет нижегородская киноиндустрия и о ее перспективах.

Олег Иванов добавил, что Нижний Новгород для этой сессии выбран не случайно, грядет 800-летие города, в связи с этим у киносообщества есть желание снять знаковое кино о Нижнем, интересное не только нижегородцам, но и в России в целом и даже за рубежом.

Итоговым документом двухдневных обсуждений должна стать разработанная участниками сессии дорожная карта, определяющая на ближайшие годы совместные действия государства, бизнеса и профессионального сообщества по развитию региональной киноиндустрии.

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