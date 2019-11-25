Мост через Песчанку в Воронеже открыли раньше срока

Путепровод через реку Песчанка на улице Менделеева в районе Машмет в Воронеже открыт после ремонта раньше срока, сообщает пресс-служба мэрии. Путепровод закрывали на реконструкцию 7 октября , работы были запланирована до 30 ноября, но открыть движение удалось быстрее — 24 ноября.

«На сооружении был проведен большой объем работ, чтобы повысить его безопасность и комфорт передвижения по нему: ремонт мостового полотна, пролётных строений, сопряжения и подходов»,— рассказали в мэрии. Во время работ автомобилисты и водители общественного транспорта ездили в объезд путепровода.

Сергей Калашников