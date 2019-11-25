Роспотребнадзор будет консультировать покупателей в «черную пятницу» Специалисты напомнят о правах потребителям, привлеченным акциями по распродаже.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора будут консультировать нижегородцев в Черную пятницу 29 ноября в торговых центрах города и области с 12 до 14:00.

Консультации будут организованы в Нижнем Новгороде, Шахунье, Городце, Заволжье, Шатках, Семенове, Лыскове, Арзамасе, Выксе, Кстове, Дзержинске и Балахне.

Начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Нина Цветкова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что даже в «черную пятницу» законные права потребителей сохраняются в полном объеме. В частности, даже если товар приобретен по акции, то он подлежит обмену и возврату, если не подошел по фасону, расцветке, размеру, комплектации, и если он не входит в перечень непродовольственных товаров, не подлежащих обмену и возврату, утвержденный постановлением правительства России № 55 от 19 января 1998 года. Товар не должен быть в употреблении, и обмен производится в течение 14 дней, не считая дня покупки. Должны быть сохранены потребительские свойства, бирки, ярлыки.

Если в товаре, приобретенном по акции, будет обнаружен недостаток, и он не оговорен при покупке, потребитель имеет право потребовать замены этого товара на товар той же марки или модели, замены товара на другую марку или модель с учетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков или расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств.

Также с целью повышения уровня потребительских знаний Роспотребнадзор подготовил памятки для покупателей в Черную пятницу, причем отдельная памятка посвящена покупкам через интернет.

Ну а главный совет – покупать в день массовых распродаж в крупных торговых центрах у понятных продавцов, тем более, что «черная пятница» – это тот самый день, когда качественный товар известных брендов становится по карману практически каждому.