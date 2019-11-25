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Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Фото: Сбербанк

25 ноября 2019 года, Москва — За 11 месяцев Сбербанк уже выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ, тем самым достигнув запланированных показателей раньше срока.


  • В рамках программы установлена сниженная процентная ставка в размере не более 8,5% годовых.
  • Лидерами по льготному финансированию среди регионов стали Нижегородская и Воронежская области, а также Республика Башкирия.

Программа устанавливает для заемщиков сниженную процентную ставку в размере не более 8,5% годовых — без дополнительных комиссий и сборов. Лидерами по льготному финансированию, помимо городов федерального значения, стали Нижегородская и Воронежская области, а также Республика Башкирия. Чаще всего кредиты в рамках программы берутся на производство (34%), розничную торговлю (16%), транспорт (15%) и строительство (13%).

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Эта программа показала себя как эффективный инструмент развития предпринимательства. Банк уже выполнил заявленный план на год и теперь у нас есть возможность до конца года дополнительно выдать около 20 млрд руб. кредитов в рамках программы. Важно, что по ней можно получить не только краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но и инвестиционные займы на срок до 10 лет».

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