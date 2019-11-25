Ростовводоканал: понижение уровня воды в Дону не приведет к перебоям водоснабжения

Низкий уровень воды в реке Дон не повлияет на подачу ресурса жителям Ростова, сообщает пресс-служба Ростовводоканала. Ранее жители Ростова в соцсетях выразили опасение, что из-за понижение уровня воды в реке начнутся перебои с водоснабжением жилых домов.

Сейчас уровень воды в реке Дон в районе водозаборных очистных сооружений Ростовского водоканала опустился на 1,1 м ниже нулевой отметки. «Такой уровень воды для ростовских водозаборов не является критическим»,— рассказали в пресс-службе водоканала. Отмечается, что водозаборные и очистные сооружения предприятия работают стабильно, но контроль над уровнем усилен. «В случае продолжения понижения уровня воды в реке до неблагоприятных отметок, водоканал будет перераспределять нагрузку между ковшевым и русловым водозаборами. Устройство руслового водозабора позволяет забирать воду с нижних горизонтов»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина