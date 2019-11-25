В Воронеже проходят мероприятия, приуроченные ко Дню матери

Советский район

Фото: пресс-служба

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место – он наполнен уважением и благодарностью к мамам — самым дорогим и близким людям на Земле.

Накануне этого праздника в библиотеке № 37 отделом по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы района был организован конкурс чтецов «Слово доброе о маме». Самые маленькие жители района очень нежно и трепетно, в поэтическом исполнении обратились к своим мамам. Особое внимание жюри привлекло выступление Арсения Полякова, который прочитал стихотворение, написанное его мамой. Родители, гости, педагоги и сами ребята получили невероятный заряд положительных эмоций.

День матери отметили и в стенах Воронежского медицинского колледжа, студенты которого подготовили трогательные творческие номера для жительниц Советского района – многодетных и активных мам, а также женщин, взявших детей под опеку.

От имени руководителя управы Олега Копытина со словами приветствия к собравшимся обратилась начальник районного отдела культуры, спорта и молодежной политики Лидия Иванова.

- День матери - это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Хочется пожелать всем мамам крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над головой и, конечно же, радости от улыбок своих детей, - отметила Лидия Ивановна.

Благодарственными письмами управы Советского района за большой вклад в укрепление и развитие семейных традиций, достойное воспитание подрастающего поколения, активную жизненную позицию в этот день были отмечены 24 женщины.

Мероприятие проводилось при поддержке депутата Воронежской областной Думы Евгения Хамина.

Также в канун Дня матери в отделе ЗАГС Советского района состоялось чествование многодетных семей.

Мероприятие прошло при участии представителей сенатора от Воронежской области Сергея Лукина, депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова, депутатов, представляющих строительную отрасль, органов социальной защиты населения района, а также управы Советского района.

Особые слова благодарности в этот день были сказаны многодетным семьям Ешмеевых и Михальченко, а также супругам Фоминым: Александру Ивановичу и Валентине Михайловне, чей стаж супружеской совместной жизни уже свыше 60 лет.

Для собравшихся были представлены творческие номера юных вокалистов ансамбля «Русские потешки» Дома детского творчества.

По доброй традиции в библиотеке № 27, где работает лавка мастеров, учащиеся младших классов готовили сюрпризы и подарки ко Дню матери.

В этом году в рамках мероприятия «Ангел для ангела» дети с помощью педагога дополнительного образования Натальи Хрипченко в качестве подарка расписывали фигурки ангелов. Мама для каждого ребёнка как ангел-хранитель, она всегда рядом с ним, зримо или незримо, волнуется и переживает за него, её любовь велика и бескорыстна. Ребята очень старались аккуратно и красиво расписать миниатюрную фигурку, каждый представлял свою маму. Во время творческого занятия участники мастерской слушали сказки и рассказы о мамах, а в заключение прочитали несколько замечательных стихотворений.

Коминтерновский район

В преддверие международного Дня матери в культурно-досуговом центре «Северный» прошла большая концертно–поздравительная программа.

Со сцены для прекрасной половины гостей прозвучали теплые, трогательные слова благодарности – за любовь, терпение и саму жизнь.

Концерт, подготовленный талантливыми педагогами и детьми детской школы искусств №7, стал хорошим подарком для всех присутствующих мам и бабушек.

Представители управы района вручили благодарственное письмо за большой вклад в сохранение института семьи, материнства и детства, успехи в воспитании подрастающего поколения и активную общественную работу председателю Совета районной благотворительной организации «Многодетная семья» Валентине Атановой. Также благодарственными письмами отметили Татьяну Манькову – заместителя председателя, посвятившую работе двадцать лет, и активистов фонда.

Общественная благотворительная организация оказывает помощь многодетным семьям, организует совместный досуг и детский отдых. Родители, при поддержке центра, имеют возможность открыть кружки по интересам. Так, например, начал свою работу театр, где играют взрослые и дети.

Ленинский район

В воскресенье, 24 ноября, в Специальной городской библиотеке искусств имени А.С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) прошел концерт, посвященный Дню матери. Его подготовила детская школа искусств № 1.

Свои выступления мамам подарили вокалисты, пианисты, домристы, флейтисты, саксофонисты, виолончелисты, гитаристы и скрипачи.

Особенно яркими были номера хора "Кантилена" (руководитель Светлана Бадерникова), ансамбля "Жемчужина" (руководитель Марина Соколова) и фольклорной группы "Перезвон" (руководитель Наталья Максимова).

Также гостям представили красочную выставку юных художников, работы которых были посвящены любимым мамам.

Левобережный район

В культурно-досуговом центре «Левобережье» состоялся праздник для мам, организатором которого выступила управа Левобережного района.

В начале праздника чествовали и поздравляли многодетных мам, которые воспитывают от четырех до восьми детей, и женщин, которые приняли в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, им были вручены цветы и ценные подарки.

Cо словами поздравления, поддержки традиций бережного отношения к женщине, закрепления семейных устоев, особого значения в нашей жизни главного человека – матери, выступили:

Китаев Евгений Петрович - депутат Воронежской областной Думы; - Образцов Николай Николаевич - заслуженный строитель РФ, депутат Воронежской городской Думы;

- Демченков Станислав Александрович - член Регионального политсовета партии «Единая Россия»;

- Шумилина Людмила Владимировна - заместитель руководителя управы Левобережного района по социальным вопросам и предпринимательству.

Также поздравить женщин с этим теплым праздником, выразить слова благодарности и вручить подарки пришли представители КУВО «Управление социальной защиты населения» Левобережного района Воронежа и территориального отдела ЗАГС Левобережного района.

Затем с красочной праздничной программой «Тепло материнской любви» выступили творческие коллективы района. Концертные номера ребят никого в зале не оставили равнодушными, вечер прошел в атмосфере душевности и уюта. В ходе праздника присутствующие также познакомились с выставкой творческих работ объединения «Многодетная семья».