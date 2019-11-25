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В Петербурге создадут международный технологический хаб

Правительство Петербурга и компания «Газпром нефть» создадут международный технологический центр по разработке новых технологий в промышленном и энергетическом комплексах. Соглашение о создании центра подписали губернатор города Александр Беглов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Сергей Зинченко.

Документ предусматривает совместную работу по привлечению инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций.

Как сообщил господин Беглов, технологии, которые будут разрабатываться в центре, найдут применение и в городском хозяйстве.

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