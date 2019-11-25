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Комиссия Концерна «Росэнергоатом» высоко оценила систему управления охраной труда

на Нововоронежской АЭС

Фото: пресс-служба НВ АЭС

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) завершила работу комиссия Концерна «Росэнергоатом» по проверке функционирования системы управления охраной труда (СУОТ).


В состав команды экспертов вошли руководители отделов охраны труда других российских АЭС. В течение 4-х дней они наблюдали за работой персонала атомной станции, устраивали собеседования, посещали рабочие места и производственные помещения, проверяли документацию по охране труда.

Говоря о важности мероприятия, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отметил: «Всеобъемлющая проверка направлений деятельности, связанных с охраной труда, очень важна для нашего предприятия. Благодаря усилиям по поддержанию достойного уровня в этой области у нас уже есть значимые успехи. Об этом свидетельствует отсутствие травматизма за последние годы».

В течение всей проверки персонал активно взаимодействовал с членами комиссии. В результате по её итогам эксперты отметили не только области для улучшения, но и сильные стороны.

По итогам работы экспертов председатель комиссии, заместитель руководителя управления охраны труда и защиты персонала Концерна «Росэнергоатом» Игорь Усачёв, подчеркнул, что функционирование системы управления охраной труда на Нововоронежской АЭС находится сейчас на достойном уровне. Он также поблагодарил специалистов НВ АЭС за доверие и открытость.

Нововоронежская АЭС – одно из старейших предприятий атомной энергетики РФ и крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Обеспечивает около 85% потребности региона в электрической энергии и до 90% потребности г. Нововоронежа в тепле. Снабжает энергией 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона и свыше 20-ти крупных предприятий.

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