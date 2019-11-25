Спикер Госдумы объявил о необходимости сохранить здание «школы героев»

Здание школы №2 с углубленным изучением языков в Саратове будет отреставрировано. Об этом учителям и родителям школьников сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, который посетил учебное заведение сегодня.

Здание школы, известной как «школа героев», потому что в нем учились пятеро Героев Советского Союза: Виктор Тихонов, Алексей Хользунов, Василий Рогожин, Василий Симбирцев, Владимир Зарубин, было построено в 1915 году и является памятником архитектуры.

Вячеслав Володин назвал основной задачей «сохранить здание в качестве школы и обеспечить безопасность учеников». Он также отметил необходимость расширения здания.

По разным данным, на реставрацию памятника может потребоваться от 600 млн до 1 млрд руб.

Марина Ковалева