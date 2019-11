Подростки слишком мало двигаются

Физическая активность весьма полезна для здоровья молодых людей. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения начала программу «Новые активные люди для более здорового мира» со всемирным охватом. Цель программы —15-процентное увеличение физической активности к 2030 году среди подростков и взрослых.

Пока же исследователи, занимающиеся статистикой физической активности, провели большой анализ данных из большого числа выборок. Каждая выборка представляла не менее 100 респондентов, объединенных по страновому или региональному критерию; респонденты в возрасте от 11 до 17 лет опрашивались на предмет достаточности физической активности в целом и в разбивке по полам. Каждый из опрошенных рассказывал о своих занятиях физкультурой минимум на протяжении трех лет, в промежутке между 9 и 19 годами.

Выводы делались и в контексте всего мира сразу, и затем в контексте каждой из четырех страновых групп, разделенных по доходам по методике Всемирного банка, и в контексте каждого из девяти макрорегионов мира, наконец, в контексте каждой из стран, вовлеченных в опрос. Опросы велись только в городах, поэтому в аналитическую модель были заложены стандартные поправки для распространения выводов на все население. Специальные расчетные модели применялись и для отслеживания многолетних трендов, описывающих физическую активность подростков.

Всего в исследовании использованы данные 298 школьных опросов, проведенных в 146 странах, территориях и районах; общий охват составил 1,6 млн учащихся в возрасте от 11 до 17 лет. Результаты неутешительны: во всем мире в 2016 году 81% учащихся в возрасте 11–17 лет были недостаточно физически активны (77,6% — если считать только мальчиков и 84,7% — если только девочек). Необходимо отметить, что распространенность недостаточной физической активности значительно снизилась у мальчиков — в 2001 году она составляла 80,1%, а вот у девочек значительных изменений не произошло (было 85,1%).

Четкой корреляции между группами стран по доходам и недостаточной физической активностью не наблюдается. В странах с низким уровнем доходов в 2016 году недостаточна активность у 84,9%; в странах с доходами ниже среднего — 79,3%; в странах с доходами выше среднего — 83,9%; наконец, в странах с высокими доходами — 79,4%.

В региональном контексте самая большая распространенность недостаточной активности в 2016 году фиксировалась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с высоким уровнем доходов — как у мальчиков (89,0%), так и у девочек (95,6%). Наименьшая распространенность наблюдалась: для мальчиков — в западных странах с высоким уровнем дохода (72,1%), для девочек — в странах Южной Азии (77,5%).

Распространенность недостаточной физической активности свыше 90% зафиксирована в 27 странах у девочек и только в двух странах — у мальчиков.

Большинство подростков не соответствуют действующим нормам физической активности, делают выводы исследователи. Необходимо срочно внедрять хорошо известные в мире эффективные программы повышения физической активности подростков. Потребуются значительные инвестиции и признанные общественные лидеры, чтобы устранить многочисленные причины, закрепляющие сейчас поведенческие модели с невысокой или отсутствующей физической активностью. Понятно, что для каждой страновой и региональной, а также для каждой общественной группы лидеры будут своими (неуниверсальными), размер инвестиций — исчисляться специально, а программы вовлечения — носить уникальный характер. Однако во всех случаях подобная деятельность обеспечит здоровье нынешнего и особенно будущих молодых поколений и будут способствовать достижению целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, поставленных Всемирной организацией здравоохранения.

По материалам статьи «Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants»; Regina Guthold, Gretchen A. Stevens, Leanne M. Riley, Fiona C. Bull; The Lancet Child & Adolescent Health, ноябрь 2019 г.

Анатолий Кривов