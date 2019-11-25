Любители парковки на городских газонах принесли в казну 4 миллиона рублей В течение года составлено почти две тысячи протоколов за такого рода нарушения.

За парковку автотранспортных средств на газонах Нижнего Новгорода составлено 1908 протоколов на сумму более 4 млн рублей.

Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля города. По словам начальника управления Ивана Соловьева, по поручению мэра Владимира Панова рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно.

Автоэксперт Александр Дейч пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что ситуация с парковкой на газонах является для Нижнего Новгорода, как и для других городов страны, давней и закономерной проблемой. По его словам, корень проблемы – в недостаточном количестве парковочных мест.

Собеседник «ЪFM НН» убежден, что большинство автомобилистов не являются таким уж злостными негодяями, которые не уважают закон и ведут себя по принципу «Паркуюсь, где хочу». Но отсутствие парковочных мест приводит к массовому нарушению ПДД. Та же самая ситуация с парковкой под знаками, когда работают эвакуаторы. Человек приехал, ему нужно запарковать автомобиль, он ищет парковочное место, найти его не может. А мы живем в динамичные годы, когда у нас недостаток времени. И, естественно, человек бросает автомобиль, где только может.

Александр Дейч считает, что если мы хотим решить эту проблему, то, конечно же, одними штрафами побороть это не получится. Здесь нужно искать решение в виде организации парковочных площадок,

Напомним, что штраф за парковку на газоне составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Судя по числу составленных протоколов и общей сумме штрафов, наиболее типичным в этом году оказался штраф в 2 тысячи рублей.