Алексей Текслер запретил использовать реагенты при уборке снега с дорог в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области поставил задачу отказаться от использования химических реагентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Необходимо использовать новые технологии. У подрядчиков должны быть наработаны необходимые компетенции, в достаточном количестве присутствовать дорожная техника. Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает»,– подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Струговец, директор компании «Южуралмост», которая занимается содержанием дорог Челябинска, после совещания в мэрии заявил, что отказаться от химических реагентов невозможно. «От противогололедных смесей отказываться нельзя. Это приведет к образованию накатов и гололеда, что негативно скажется на безопасности дорожного движения. Сейчас обрабатываем дороги в опасных местах и в местах выхода воды», - сказал Алексей Струговец. На вопрос, есть ли альтернативные методы борьбы с наледью, господин Струговец не ответил.

Трехгодичный контракт у единственного подрядчика по уборке улиц Челябинска от снега и наледи – «Южуралмоста» – истекает 1 января 2020 года. Новые исполнители работ будут определены до конца декабря, с ними заключат контракты на 2,5 года. Администрацией разработаны новые критерии приемки выполненных работ, особое внимание уделено технологиям и применению реагентов. Для оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия территория Челябинска разделена на восемь зон, которые планируют отдать нескольким подрядчикам.