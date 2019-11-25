Кировский экс-полицейский и его подельники похитили у страховых компаний 14 млн рублей

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции МО МВД России «Мурашинский» и восьмерых его подельников, обвиняемых в совершении серии преступлений, предусмотренных ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, объединившись в преступную группу, обвиняемые спланировали и инсценировали 50 дорожно-транспортных происшествий на территории, официально зарегистрировав их в органах ГИБДД. В результате у восьми страховых компаний было похищено более 14 млн руб.

Преступная группа просуществовала длительное время. Она отличалась стабильностью состава, согласованностью действий ее участников, заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, распределением ролей и разработанным комплексом мер для конспирации.

Андрей Репин