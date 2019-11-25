Прокуратура начала проверку после ДТП с 14 пострадавшими в Татарстане

Прокуратура Татарстана приступила к проверке по факту ДТП с одним погибшим и 14 пострадавшими, говорится в сообщении ведомства. Во время проверки будут выяснены детали трагедии, ее причины и условия. Также сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку действиям перевозчика.

Сам инцидент произошел сегодня на 33 км трассы Заинск – Набережные Челны, где столкнулись два легковых автомобилей и пассажирская «Газель». В результате инцидента один человек скончался на месте ДТП. Среди пострадавших есть один ребенок. Четырех человек доставили в БСМП Набережных Челнов, шесть человек — в заинскую ЦРБ, еще один — в нижнекамскую больницу. Трех пострадавших медики отпустили после осмотра

"Ъ-Казань"