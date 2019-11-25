В Нижегородской области прогнозируют снижение ставок по кредитам к концу 2020 года

Волго-Вятское управление Банка России (ВВГУ ЦБ РФ) опросило 43 представленных в Нижегородской области банка (на них приходится 90,8% кредитных обязательств региона) о прогнозах в сфере банковского кредитования. По итогам ситуации на рынке в третьем квартале эксперты заявили о снижении стоимости займов во всех сегментах рынка. Согласно прогнозу, к концу 2020 года ожидаются дальнейшее смягчение ценовых условий кредитования и рост спроса.

В сентябре ставка по ипотечным займам снизилась на 0,6% до 9,6%, банки отметили смягчение условий займов и для малого и среднего бизнеса. Участники опроса заявили также об улучшении неценовых условий: увеличение максимального размера кредита и его срока, увеличение максимального лимита по овердрафтам к расчетному счету. Основным фактором повышения доступности кредитов, по мнению экспертов, стала конкуренция между банками. Также положительно сказалось снижение ключевой ставки, действие государственных программ. На качестве кредитного портфеля, по мнению опрошенных, смягчение условий не сказалось из-за высоких требований к кредитоспособности клиентов.

Спрос по сравнению со вторым кварталом существенно не изменился. Предприятия выражают заинтересованность в получении долгосрочных кредитов, крупный бизнес сократил спрос на краткосрочные займы в ожидании дальнейшего снижения ставок.

«По оценке банков, в перспективе трех месяцев смягчение условий кредитования наиболее заметно затронет малый и средний бизнес и ипотеку и на горизонте шести месяцев продолжится для всех заемщиков, кроме сегмента потребительского кредитования, что объясняется введением требования об учете показателя долговой нагрузки»,– говорится в сообщении ВВГУ ЦБ РФ.

Анастасия Еремина