Департамент информационной политики Самарской области

В понедельник, 25 ноября, в Кировском районе Самары открыт памятник Павлу Мочалову. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Скульптурная композиция в честь первого директора куйбышевского металлургического завода, почетного гражданина города, Героя Социалистического Труда Павла Мочалова установлена на площади, носящей его имя. Идея установки памятника принадлежит жителям Кировского района.

Павел Мочалов более полувека посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности региона, разработке передовых технологий и оборудования.

Андрей Сазонов