В Краснодаре начали установку елки на Главной городской площади

Подрядчик приступил к монтажу искусственной ели на Главной городской площади. Монтаж 22-метровой елки выполнят в течение трех дней, затем елку украсят в серебристо-золотой гамме. В вечернее время на ней зажгут 100 светодиодных огней, основные украшения — 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белые и серебристо-зеленые двухсторонние снежинки диаметром от 1 м, серебристые шары диаметром 10–20 см.

«Главную елку Краснодара откроем в субботу, 21 декабря. Мы подготовили яркое представление, интересное как для детей, так и взрослых. Ждем жителей и гостей Краснодара на площади — чтобы поздравить с праздником и вместе зажечь огни на главной городской елке. В этот же день откроем на площади Рождественскую ярмарку «В гостях у сказки», — рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Это пятый год, когда так называемую «альпийскую» искусственную ель установят на Главной площади. После окончания новогодних праздников ее вместе с новогодними елочными игрушками хранят на специально оборудованном складе.

1 декабря в Краснодаре начнут установку еще восьми новогодних елок высотой около 15 м.

Елена Рыжкова