РЖД демонтировала несанкционированный пешеходный переход через Транссиб

РЖД демонтировала несанкционированный пешеходный переход на участке Пермь II — Бахаревка, соединяющий микрорайон Краснова и Индустриальный район, сообщили "Ъ-Прикамье" в филиале СвЖД. Ранее в редакцию "Ъ-Прикамье" обратились жители микрорайона Краснова, сообщившие о демонтаже указанного объекта. По их словам, никаких объявлений, предупреждений, указателей, где переходить, нет.

Теперь жители Краснова ходят через Транссиб через тоннель

Ближайший возможный переход — через заброшенный тоннель, о котором почти никто не знает. В основном горожане идут по путям к переходу через 500 м или спускаются по снежному склону. Очевидцы отмечают отсутствие освещения в темное время в данной локации, что создает опасность для пешеходов.

В РЖД заявили, что на балансе ОАО «РЖД» этот объект не числился. В то время как переход через пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах, напоминают железнодорожники.

Участок Пермь II — Бахаревка Свердловской железной дороги расположен на главном ходу Транссибирской магистрали. По перегону осуществляется интенсивное движение поездов (ежесуточно более 100 пар). Несанкционированное пересечение железнодорожных путей влечет повышенный риск травмирования граждан, считают в РЖД. Так, с 2005 года на перегоне зарегистрировано 100 случаев травмирования.

РЖД пределагает горожанам переходит Транссиб в официальных местах

Для безопасного пересечения железной дороги жителям микрорайонов необходимо пользоваться пешеходными переходами (построенными СвЖД) на 1436 и 1440 км либо автомобильным путепроводом, который расположен в 200 метрах от несанкционированного объекта и соединяет улицы Чкалова и Стахановскую, заявили "Ъ-Прикамье" в железнодорожном ведомстве.

Данный путепровод оборудован для безопасного прохода пешеходов. Вместе с тем муниципалитету в целях обеспечения безопасности жителей необходимо обустроить подходы к путепроводу (на муниципальной территории).

В СвЖД также утверждают, что еще в октябре 2019 года работники Пермской дистанции пути проинформировали граждан (повесили объявление) о подготовке несанкционированного объекта к демонтажу. О начале работ, которые должны производиться в ноябре, была оповещена и администрация Индустриального района Перми.