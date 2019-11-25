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РЖД демонтировала несанкционированный пешеходный переход через Транссиб

РЖД демонтировала несанкционированный пешеходный переход на участке Пермь II — Бахаревка, соединяющий микрорайон Краснова и Индустриальный район, сообщили "Ъ-Прикамье" в филиале СвЖД. Ранее в редакцию "Ъ-Прикамье" обратились жители микрорайона Краснова, сообщившие о демонтаже указанного объекта. По их словам, никаких объявлений, предупреждений, указателей, где переходить, нет.

Теперь жители Краснова ходят через Транссиб через тоннель

Теперь жители Краснова ходят через Транссиб через тоннель

Ближайший возможный переход — через заброшенный тоннель, о котором почти никто не знает. В основном горожане идут по путям к переходу через 500 м или спускаются по снежному склону. Очевидцы отмечают отсутствие освещения в темное время в данной локации, что создает опасность для пешеходов.

В РЖД заявили, что на балансе ОАО «РЖД» этот объект не числился. В то время как переход через пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах, напоминают железнодорожники.

Участок Пермь II — Бахаревка Свердловской железной дороги расположен на главном ходу Транссибирской магистрали. По перегону осуществляется интенсивное движение поездов (ежесуточно более 100 пар). Несанкционированное пересечение железнодорожных путей влечет повышенный риск травмирования граждан, считают в РЖД. Так, с 2005 года на перегоне зарегистрировано 100 случаев травмирования.

РЖД пределагает горожанам переходит Транссиб в официальных местах

РЖД пределагает горожанам переходит Транссиб в официальных местах

Для безопасного пересечения железной дороги жителям микрорайонов необходимо пользоваться пешеходными переходами (построенными СвЖД) на 1436 и 1440 км либо автомобильным путепроводом, который расположен в 200 метрах от несанкционированного объекта и соединяет улицы Чкалова и Стахановскую, заявили "Ъ-Прикамье" в железнодорожном ведомстве.

Данный путепровод оборудован для безопасного прохода пешеходов. Вместе с тем муниципалитету в целях обеспечения безопасности жителей необходимо обустроить подходы к путепроводу (на муниципальной территории).

В СвЖД также утверждают, что еще в октябре 2019 года работники Пермской дистанции пути проинформировали граждан (повесили объявление) о подготовке несанкционированного объекта к демонтажу. О начале работ, которые должны производиться в ноябре, была оповещена и администрация Индустриального района Перми.

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