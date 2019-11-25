Доходы региона выросли на 1,9 млрд рублей

Фото: пресс-служба Воронежской облдумы

В ходе заседания Воронежской областной думы 25 ноября были внесены изменения в главный финансовый документ региона. Как рассказал председатель парламента Владимир Нетёсов, благодаря внесенным корректировкам, доходы в целом увеличиваются на 1,9 млрд руб.: «Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на сумму около 1,7 млрд руб. В том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличивается в 2019 году на 300 млн руб., а налог на имущество организаций вырос на 1,5 млрд руб. Связано это с фактическим перевыполнением утвержденного годового плана по этим видам платежей. Расходы областной казны в целом увеличиваются на 182,5 млн руб. Дефицит бюджета снижен почти на 1,7 млрд руб.».

По словам Владимира Нетёсова, выросли и межбюджетные трансферты, предоставляемые из федеральной казны. Средства будут направлены в том числе на господдержку малого и среднего предпринимательства (52,3 млн руб.), на осуществление полномочий региона по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны (56,4 млн руб.), на финансовое обеспечение дорожной деятельности в части реализации особо важных проектов и ремонта уникальных сооружений (450 млн руб.), лекарственное обеспечение граждан (23,5 млн руб.), на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детсадах (142 млн руб.).

Кроме того, за счет перераспределения средств между департаментами регионального правительства увеличиваются бюджетные ассигнования ряду исполнительных органов власти области. Так, департаменту образования, науки и молодежной политики дополнительно направят 125 млн руб. на материальное обеспечение школ и детсадов с учетом увеличения числа детей и вновь открывшихся организаций, и более 3 млн руб. – на приобретение коммунальной техники для школ, вводимых в эксплуатацию в текущем году. Департамент здравоохранения получит еще почти 73 млн руб. на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Департаменту соцполитики дополнительно направят 24 млн руб. на ремонт помещений, приобретение оборудования и средств реабилитации для учреждений социального обслуживания, почти 7 млн руб. на оказание материальной помощи многодетным семьям и 3 млн руб. - на мероприятия программы «Аутизм. Маршруты помощи». Ассигнования департаменту природных ресурсов и экологии вырастут на 13,6 млн руб. для финансирования Воронежского зоопарка, также 2,8 млн руб. направят на создание Большой Воронежской экологической тропы.

Департамент промышленности и транспорта получит в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций…» 63,6 млн руб. Более 36 млн руб. будет направлено на доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны области до 24 тыс. руб. в месяц (поручение президента РФ по итогам «Прямой линии» 20 июня). Департаменту физкультуры и спорта добавят 49 млн руб. на развитие спорта, а также 3,3 млн руб. - на обустройство катка на площади Ленина в Воронеже.

На том же заседании парламентарии утвердили новый источник формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областной казне на очередной финансовый год. По оценке Владимира Нетёсова, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, в дорожный фонд региона будет направлен 1 млрд руб. для сельских дорог.

Также депутаты скорректировали перечень особо значимых инвестиционных проектов субъекта для предоставления им мер государственной поддержки. «В реестр, в частности, включено шесть проектов с общим объемом инвестиций более 14,9 млрд руб. Это и поступление средств в бюджет области, и рабочие места, а главное – развитие наших территорий», – отметил спикер.

«Меры, которые принимают совместно законодательная и исполнительная власти региона, направлены на сохранение положительной динамики развития Воронежской области. Дополнительные средства пойдут на приобретение жилья ветеранам, лекарственное обеспечение граждан, создание дополнительных мест в детсадах, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования. Также значительные средства предусмотрены на ремонт дорог, в том числе в районах области»,– резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.