Beckham Brand Holdings не выдерживает конкуренции

Бизнес Дэвида и Виктории Бекхем терпит убытки. Beckham Brand Holdings, который объединяет модные и спортивные активы супругов, оказался в минусе на 1,5 млн фунтов стерлингов. Хотя еще в прошлом году компания получила 12 млн фунтов чистой прибыли. Что не так с бизнесом Бекхемов? И удастся ли им решить накопившиеся проблемы? Об этом — Яна Лубнина и Владимир Соколов.

Дэвида и Викторию Бекхем журналисты не раз называли одной из самых влиятельных и богатых пар в мире: у них накопился почти миллиард долларов за 20 лет совместной жизни. Но капитал звезды заработали далеко не при помощи бизнеса. Дэвида Бекхема озолотил футбол: на момент завершения карьеры в 2013 году с состоянием в $260 млн он опередил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. А его жену Викторию прославило участие в поп-группе Spice Girls. Свою первую линейку одежды певица выпустила в 2007 году, и тогда критики высоко оценили талант Бекхем как дизайнера. Но этот первоначальный успех во многом держался на ее прежней популярности, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Десять лет назад Дэвид и Виктория Бекхем были в абсолютном зените своей славы, что давало достаточно неплохие предпосылки для позитивного развития».

После завершения футбольной карьеры Дэвид Бекхем активно занялся продвижением личного бренда и заключил множество рекламных контрактов, в том числе с Adidas и L’Oreal. Тогда супруги решили объединить семейный бизнес и основали компанию Beckham Brand Holdings. Но, как пишет Financial Times, бизнес Виктории ни разу не выходил в плюс — доходы от продажи одежды просто не покрывали затраты на открытие бутиков в элитных районах европейских столиц, например, в лондонском Мейфэре. От банкротства ее не раз спасал муж, у которого дела шли лучше.

Финансовые проблемы бренда связаны, во-первых, с падением популярности самих Бекхемов, а во-вторых, с изменениями на модном рынке, продолжает Сергей Викулин: «Была выбрана достаточно противоречивая продуктовая стратегия. Произошла существенная переориентация: если раньше женщина покупала шесть изделий в год, то сейчас она приобретает 36, которые совокупно стоят меньше, чем те шесть. За последние десять лет произошел спад в сегменте модной одежды, и, конечно, это не могло не затронуть бизнес Виктории Бекхем».

В итоге она сконцентрировалась на люксовом сегменте рынка, а выживать в нем сейчас очень непросто, отмечает фэшн-директор Catcher Concept Store Лидия Александрова: «Это всегда была очень качественная, немного классическая женская одежда. Вещи там красивые, но очень дорогие. Если это не крупный бренд, работать в этом сегменте достаточно тяжело: слишком большая конкуренция на люксовом рынке.

Конечно, надо привлекать новую аудиторию, иначе выжить очень сложно».

Несколько месяцев назад Дэвид и Виктория Бекхем решили сконцентрировать все активы в своих руках. Они выкупили треть компании у своего партнера, продюсера Саймона Фуллера за $50 млн. Последние годы супруги сильно увлеклись чисто денежными вопросами и, как говорит руководитель интернет-проекта FashionEducation.ru Ирина Каримова, упустили множество трендов, которые могли бы освежить бренд Бекхемов: «Есть категория мужчин и женщин, которые как хорошее вино с годами становятся только лучше, но нельзя забывать, что среда меняется. И та аудитория, которая была вместе с ними, стала взрослее. Люди начали уделять больше внимания своим успехам, духовному развитию и в меньшей степени — одежде. Реструктуризация и переосмысление бизнеса с учетом тех трендов, которые сейчас популярны, конечно же, необходимы».

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Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, подчеркивают, что чете Бекхемов было бы полезно обратить внимание на экологическую тематику или вообще сменить сферу, например, на туризм или ресторанный бизнес. Но готовы ли на это 45-летние звезды-мультимиллиорнеры?

В самой компании Бекхемов уверены, что трудности временные, и по поводу перспектив бизнеса настроены оптимистично. Ее представитель заявил газете Financial Times, что Дэвид Бекхем подписал новые рекламные контракты, а модный бизнес Виктории Бекхем отметился «значительным улучшением финансовых показателей».