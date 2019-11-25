В результате реконструкции увеличены мощности станции Екатеринбург-Сортировочный

После завершения первого этапа реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный ее перерабатывающая способность выросла на 960 вагонов — до 3,5 тыс. вагонов в сутки, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). В рамках реконструкции введены в работу 83 стрелочных перевода, семь путей для приема поездов, возведены шесть новых технологических зданий, построена новая сортировочная горка.

«После реализации второго этапа проекта на станции появится полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности, перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится до 6907 вагонов в сутки (на 64% больше, чем до реконструкции)»,— говорится в сообщении СвЖД. Реконструкцию основных элементов планируется завершить в 2021 году.