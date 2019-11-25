Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение по проекту рекультивации крупнейшей свалки твердых бытовых отходов в России, которая находится в Челябинске. Как сообщают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, экспертная комиссия утвердила проектную документацию и результаты инженерных изысканий, провела проверку достоверности определения сметной стоимости. В федеральном ведомстве отметили, что ранее сделанные замечания по проекту были полностью устранены.

Рекультивация челябинской свалки, закрытой в 2018 году, предусматривает три этапа – подготовительный, технический и биологический. На сегодняшний день завершен первый этап, который начался 15 июля этого года. В его рамках была обустроена хозяйственная зона, установлено ограждение по периметру участка, произведена осушка водонасыщенных участков, ликвидирован отстойник смеси нефтепродуктов. Также во время подготовительного этапа провели разбивочные и геодезические работы, обеспечили стройплощадку средствами пожаротушения.

В рамках технического этапа планируется «срезать» верхний слой холма свалки на 1,5 м, сформировать откосы полигона, накрыть его полимерными пленками. Помимо этого, будут обустроены системы дегазации, сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков, установка многофункционального рекультивационного покрытия. Завершить этап должны к 2021 году, затем последует биологическая рекультивация – посев многолетних трав. В результате на месте свалки должен появиться зеленый холм.

Работы ведет ФГУП «РосРАО» в рамках федерального проекта «Чистая страна». Рекультивации подлежит территория в 637,6 тыс. кв. м.