Суд обязал тюменского застройщика уплатить 18,8 млн рублей налогов в связи с утратой права на «упрощенку»

Арбитражный суд Тюменской области признал законность доначисления АО «Специализированный застройщик «Жилье-2000» (СЗ «Жилье-2000») из Тюмени 18,8 млн руб. налога на прибыль, пеней и штрафа. Причиной стала утрата застройщиком права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН).

Как указано в материалах дела, СЗ «Жилье-2000» занимался строительством на деньги дольщиков нескольких многоквартирных домов в Тюмени на улицах Кремлевская и Амурская. При этом застройщик применял УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». По мнению компании, в 2014 году она получила доход в 46,7 млн руб., в 2015 году — в 66,8 млн руб., в 2016 году — в 77,8 млн руб. Однако налоговики с этим расчетом не согласились. Инспекция федеральной налоговой службы по Тюмени № 3 с декабря 2017 года по август 2018 года провела в СЗ «Жилье-2000»выездную налоговую проверку. По ее итогам налоговый орган обязал компанию доплатить в бюджет 18,8 млн руб. — недоимку по налогу на прибыль, а также пени и штраф.

В ИФНС сделали вывод о занижении СЗ «Жилье-2000» суммы экономии из-за «неправомерного ее определения в целом по дому, а не по каждому отдельному объекту долевого строительства (помещению, квартире)». С четвертого квартала 2015 года размер полученного налогоплательщиком дохода превысил 68,82 млн руб., и СЗ «Жилье-2000» утратил право на применение УСН, указали в решении налоговики. Суд с позицией ИФНС согласился. «Установив утрату обществом права на применение УСН, в связи с несоблюдением условий п. 4 ст. 346.13 НК РФ, инспекция правомерно определила налоговые обязательства заявителя по общей системе налогообложения, соответствующие суммы штрафов, пеней», — указал в решении суд.

По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, это дело представляет большой правовой интерес и за его судьбой объективно стоит следить. «У застройщика после ввода дома в эксплуатацию существуют разные варианты учета имущества, в зависимости от стадий его оплаты по договорам долевого участия. В этом споре именно методологический момент являлся главным. Налогоплательщик не был согласен с примененной ИФНС методологией расчета, однако не раскрыл суду в полном объеме свою методологию. Однако при осуществлении контррасчета СЗ «Жилье-2000» включил в него данные по квартирам, по которым средства дольщиков не привлекались, что означало иной способ формирования финансового результата», — отмечает юрист.

О перспективах обжалования говорить достаточно сложно, отмечает Екатерина Болдинова. «Очевидно, что решение арбитражного суда первой инстанции написано достаточно четко и подробно, и налогоплательщику придется приложить заметные усилия, чтобы добиться его изменения», — говорит эксперт.

Алексей Охлопков