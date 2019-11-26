«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Банка «Левобережный»

Рейтинговое агентство изменило рейтинг кредитоспособности банка с уровня «ruBBB+» до «ruA–» со стабильным прогнозом.

Рейтинг отражает адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении.

Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности.

По данным RAEX, позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали стабильно высокие показатели рентабельности бизнеса банка при высоком уровне покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами, а также низкая концентрация крупных кредитных рисков.

Кроме того, рейтинг отображает хорошие позиции на региональном рынке.

Стабильный прогноз по рейтингу предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Рейтинг кредитоспособности этого уровня присвоен Банку «Левобережный» агентством RAEX впервые.

На сегодняшний день Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. Его региональную сеть формируют 63 офиса. Банку доверяют около 400 тыс. частных клиентов и более 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских и международных рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и занимает 52-ю строчку в списке самых надежных банков страны по версии журнала Forbes.

На 01.10.19 активы банка составляют 61,98 млрд руб., собственные средства – 8,78 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года – 1,85 млрд руб.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.