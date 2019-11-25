Жители Тамбовской области на 9% увеличили сбережения

По итогам трех кварталов 2019 года на вкладах в банках у жителе Тамбовской области хранилось 99,3 млрд руб., что на 8,7% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. 94,8% вкладов — рублевые, из объем на 1 октября 2019-го увеличился на 9,7%. Объем валютных вкладов, напротив, снизился на 6,3%.

В ЦБ сообщили, что вклады на 12,5 млрд руб. превысили совокупную задолженность тамбовчан по кредитам (речь не о просрочке, а об еще не выплаченных займах). Она на 1 октября составляет 86,8 млрд руб. Долг по кредитам рос значительно быстрее, чем объем вкладов — 20,1% к аналогичному периоду прошлого года.

«Отмечается стабилизация темпов прироста кредитования населения после восстановительного роста в 2018 году. Основная часть кредитов была получена на потребительские цели»,— отметили в тамбовском отделении ЦБ.

Сергей Калашников