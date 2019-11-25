В Татарстане экс-главу управления Росимущества осудили за взятку в 10 млн рублей

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего главу управления Росимущества в Татарстане Альберта Гатина к четырем годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 10 млн руб. во время реализации контракта на сбор и утилизацию опасных отходов, сообщает «Интeрфaкс».

По данным следствия, в декабре 2013 года осужденный от имени управления Росимущества заключил с ООО «ТД «Экофарм» контракт на 59 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов на площадке в Нижнекамске. При этом, как полагают следователи, он получил от подрядчика взятку в 10 млн руб. за приемку работ. Позже акт приема-сдачи выполненных работ был подписан, а деньги были переведены подрядчику.

Господину Гатину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).Его взяли под стражу в зале суда. До этого он был под домашним арестом

"Ъ-Казань"