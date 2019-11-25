КСП выявила нарушения в деятельности МКУ «Пермблагоустройство»

Контрольно-счетная палата (КСП) Перми выявила нарушения при использовании средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство».

Как сообщается на сайте КСП, в 2018 году учреждением допущены излишние и безрезультативные расходы: при разработке регламента на строительство и ремонт дорожных асфальтобетонных покрытий — в сумме 99,8 тыс. руб.; в результате невыполнения учреждением требований санитарных правил и норм, неисполнения договорных обязательств, неправомерных действий учреждения — в сумме 153,2 тыс. руб.; в связи с недостижением цели при разработке проектно-изыскательских работ — расходы в сумме 5,5 млн руб. Были обнаружены и иные нарушения на сумму более 700 тыс. руб.

Материалы проверки направлены главе города и в прокуратуру.