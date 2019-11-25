Кассиров «Ветерана» проверят на полиграфе

Полиция и служба безопасности муниципального предприятия «Ветеран» начали сбор информации о получении жительницей Перми пенсии купюрами «Банка приколов». По словам замдиректора предприятия Маргариты Федосеенковой, женщина, которой якобы выдали ненастоящие денежные знаки, много лет получает пенсию через службу доставки ПМП «Ветеран». 22 ноября пенсию ей доставила другой кассир предприятия, заменявшая по причине отпуска постоянного кассира этого участка. В ходе опроса выяснилось, что доступ в квартиру могли иметь посторонние лица, поскольку женщина утверждает, что в ее отсутствие кто-то проникает в ее квартиру.

Происхождение купюр «Банка приколов» у женщины выясняют правоохранительные органы, предприятие оказывает содействие следствию. В том числе будет выявлено, есть ли на купюрах биологические материалы сотрудников предприятия. Служба безопасности ПМП «Ветеран» проводит свою проверку. Оба кассира отстранены от работы с клиентами. В ближайшее время пройдет проверка на полиграфе.

Отметим, что эти кассиры работают на предприятии уже по несколько лет, ранее замечаний по их работе не было. Оба кассира обслуживают ежемесячно по 600–800 пенсионеров. Служба безопасности проверяет наличие жалоб от других клиентов указанных сотрудников.

«Текущей проверке присвоен высший уровень приоритетности, поскольку это первый подобный случай за 28 лет работы ПМП „Ветеран“»,— заявила госпожа Федосеенкова.

Ранее журналист Анастасия Петрова сообщила в Facebook, что ее знакомой-пенсионерке МУП «Ветеран» принес пенсию на дом банкнотами «Банка приколов». Обман вскрылся в магазине, где пенсионерка пыталась расплатиться за покупку. Проверкой произошедшего занимается и администрация Перми.