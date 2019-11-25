В УрФУ открыли коворкинг для студентов

В здании Института экономики и управления УрФУ открыли новое креативное пространство для студентов. Коворкинг стал совместным проектом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и вуза. Банк вложил в проект 3,9 млн руб., УрФУ — 2,2 млн, еще около 1 млн руб. было направлено студенческим сообществом Эндаумент.

«Это не прямая инвестиция, когда мы ожидаем возврат с каждого вложенного рубля, — рассказал о проекте президент УБРиР Антон Соловьев. — Стратегическая цель проекта — развивать потенциал молодежи, ее навыки и компетенции, то есть в конечном счете готовить таких специалистов, которые действительно будут востребованы на рынке труда. Это наши инвестиции в человеческий капитал».

Коворкинг занимает площадь 137 кв. м. и может вмещать до 80 человек, сообщили в пресс-службе УБРиР. На площадке планируют проводить тренинги, лекции, встречи студентов с представителями банка и бизнеса. В ближайших планах сформировать совместные группы из сотрудников банка и студентов. Это будут как классические тренинги по развитию soft skills, так и уникальные для бизнеса и высшей школы проекты.

Пилотным мероприятием на площадке станет двухдневный тренинг для высокопотенциальных сотрудников банка, на который будут приглашены и студенты УрФУ. В перспективе планируется поставить телекоммуникационное оборудование, которое позволит проводить телемосты.