В Новопокровском районе построят логистический центр для хранения и доставки минеральных удобрений

Новый логистический центр с планируемым объемом поставок до 30-35 тыс. тонн в год построит компания «ФосАгро-Регион» в следующем году. Сумма инвестиций в проект не сообщается. Предполагается, что центр обеспечит накопление и прямые поставки минеральных удобрений аграриям северо-восточных районов Кубани. Также специалисты центра будут предоставлять клиентам услуги агросопровождения, включая разработку и внедрение систем минерального питания растений.

«Минеральные удобрения являются одним из определяющих факторов высокого и качественного урожая. Край заинтересован в создании новых возможностей для эффективного взаимодействия производителей, поставщиков и потребителей минеральных удобрений», – сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.

Елена Рыжкова