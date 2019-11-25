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Фото: Пресс-служба Воронежской облдумы

Бюджет Воронежской области-2019 увеличен на 1,9 млрд рублей

На заседании облдумы 25 ноября депутаты внесли поправки в бюджет Воронежской области на 2019 год, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доходы увеличены на 1,9 млрд руб., в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы региона — на 1,7 млрд руб.увеличиваются на сумму около 1,7 млрд руб.

Как пояснили в облдуме, сумма собранных налогов, взимаемых по упрощенной системы налогообложения, увеличивается в 2019 году на 300 млн руб., налогов на имущество организаций — на 1,55 млрд руб. Это связано с «перевыполнением утвержденного годового плана по этим налогам». Расходы были увеличены на 182,5 млн руб., таким образом. дефицит бюджета был снижен почти на 1,7 млрд руб.

Сергей Калашников


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