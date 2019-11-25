«Газпром» вложит в газификацию края 1 млрд рублей

На строительство межпоселковых газопроводов в Пермском крае в 2020 году «Газпром» направит 1 млрд руб. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такие данные были озвучены на встрече губернатора Максима Решетникова с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Наряду с финансированием «Газпрома», краевое правительство со своей стороны консолидирует 1 млрд руб. на строительство распределительных сетей. Это позволит сохранить темпы подключения домов к газу.

По словам главы региона, за последние три года было газифицировано 20 тыс. домов. «Мы планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7–8 тыс. домов ежегодно. Для этого мы синхронизируемся с „Газпромом“, чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей совпадало, а людям не приходилось ждать»,— отметил губернатор.

В планах на 2020 год — завершение строительства первого межпоселкового газопровода в Юрлинском районе. Он соединит село Белоево с селом Юрла, и после ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов обеспечит газом 320 домов.